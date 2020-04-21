«الاتحاد للطيران»: لم نقدم مزيد من دعم لــ «فيرجين» استراليا بسبب «كورونا»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعربت شركة «الاتحاد للطيران» عن أسفها لوضع شركة «فيرجين» استراليا تحت الحراسة القضائية الطوعية، وذلك نتيجة تداعيات جائحة وباء «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وقال متحدث باسم الشركة رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، إن الشركة عملت بشكل وثيق على مدار الأسابيع الماضية وكافة المساهمين لإيجاد وسيلة لتجنب وضع فيرجين استراليا تحت الحراسة القضائية، لكن للأسف لم تنجح هذه المحاولات."

وأوضح المتحدث انه في ظل أزمة كورونا «كوفيد-19» التي أثرت بشكل كبير على سير أعمالنا، لن نتمكن من توفير المزيد من الدعم المالي لها في الظروف الحالية.

وتابع المتحدث:"يتعرض قطاع الطيران لأكبر التحديات على الأطلاق،ولذا يتوجب علينا التركيز على مواكبة التطورات ذات الصلة"كوفيد-19"وتعزيز جهودنا لوضع خطط التعافي إلى جانب دعم ضيوفنا وموظفينا والعمل بشكل يضمن مستقبل مستدام وتوفير خدماتنا في قطاع السفر."



وأشار المتحدث إلى أن السوق الاسترالي يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للاتحاد للطيران، مشيراً إلى أن الشركات مع فيرجن استراليا عادت بالعديد من الفوائد التجارية لكل الناقلتين عبر برنامج الولاء "فيرجين فيليسيتي"، والمشاركة بالرمز وتكامل شبكات الوجهات وتآزر الأعمال.

وقال المتحدث: "بصفتنا أكبر المساهمين في فيرجين استراليا، فقد استثمرنا بشكل كبير في الشركة من عام 2012 وإنه لمن المؤسف أن نشهد ما تتعرض له الشركة جراء هذه الأحداث."

وأشار المتحدث إلى أن فيرجن تشكل أحد الدعائم لاستراليا من حيث تسهيل حركة النقل التجارية المحلية والدولية، وتلعب دوراً في الازدهار الاقتصادي وتعزز من المنافسة المطلوبة في أسواق الطيران.

وأختتم المتحدث حديثه: "نأمل أن تسمح الحراسة القضائية من استئناف الخدمة وأن تظل فرص الأعمال مفتوحة لإجراء نقاشات حول استمرار التعزيز المشترك."