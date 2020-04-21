«دانة غاز» تقر توزيع 384 مليوناً وتوافق على دراسة لتقييم الأصول

المصدر: أبوظبي - البيان

صادقت الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز» اليوم "الاحد"على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال عن العام الماضي بقيمة إجمالي 384 مليون درهم أو ما يعادل 5.5 فلوس للسهم الواحد.

وسيكون أخر تاريخ لشراء السهم والحصول على الارباح غدا 22 ابريل السهم، على أن يكون 23 ابريل تاريخ الاستبعاد و26 تاريخ إغلاق السجل، ويتم الدفع بعد التواصل مع السوق لتحديد التاريخ والمقرر ان يكون خلال 30 يوماً من تاريخ الجمعية العمومية.

كما وافقت الجمعية العمومية على السماح لمجلس إدارة الشركة بعمل دراسة جدوى لانقسام الشركة والبدء بتقييم أصوله وإعادة الدراسة على الجمعية العمومية في اجتماع آخر لاحقاً للنظر فيه.

كانت الشركة ارجأت أخيراً البت في بيع أصوله المصرية بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتلقت الشركة بالفعل عروضاً من بعض الشركات لبيع أصولها في مصر، لكن الشركة لم تتخذ قراراً بشأنها.