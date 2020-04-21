"ثقافة وسياحة أبوظبي" تطلق منصة #StayCurious لمحبي الاستكشاف حول العالم

المصدر: وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق مبادرة #StayCurious، وهي منصة إلكترونية مبتكرة للاستكشاف الافتراضي، توفر للجمهور في جميع أنحاء العالم محتوى تعليميا وترفيهيا، وتمنح تجربة تفاعلية شاملة باستخدام تقنية الـ 360 درجة، والتي تتيح القيام بجولة افتراضية تنقلهم من منازلهم إلى عالم من المعرفة والترفيه والمناظر الخلابة.

وفي ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية، تأتي مبادرة #StayCurious لتقدم لمحبي المعرفة والاستكشاف فرصة استثنائية لإطلاق العنان لشغفهم، من خلال خمسة محاور رئيسية أولها "المغامرة" وهي منصة تجمع لعدد من الجولات الافتراضية والتجارب السياحية التي ستنقل الزوار إلى أبرز المعالم والوجهات في إمارة أبوظبي، كما أنها تقدم نبذة تاريخية ومعلومات قيّمة تروي قصة كل منها.

أما المحور الثاني " الانفتاح " فيقدم محتوى يُعنى بتقديم أفضل عروض الطهي من خلال سلسلة من ورش الطهي وطرق تحضير أشهى الوجبات، من تقديم عدد من كبار الطهاة في الإمارة فيما تأتي "المعرفة" في المحور الثالث من خلال دعوة للمستخدمين لتوسيع آفاق معرفتهم من خلال عدد من الدورات الافتراضية المجانية والمحتوى التعليمي المجاني المقدم من نخبة من أفضل المؤسسات، والتي تشمل: مهارات من Google، كورسيرا، تاريخ الإمارات، ومكتبة.

ويوفر المحور الرابع "الإبداع" منصة للتجارب الافتراضية الخاصة بمبادرة "ثقافة للجميع" التي قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بإطلاقها مؤخراً لتتيح للجمهور فرصة استكشاف أبرز المعالم الثقافية في أبوظبي في حين يأتي "الترفيه" في المحور الخامس من خلال توفير سلسلة من الأحداث والفعاليات الافتراضية التي تعتزم الدائرة إطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركائها المحليين، لتقديم مادة ترفيهية للجمهور وهم في منازلهم.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: نهدف من خلال مبادرة #StayCurious إلى تقديم منصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لهم تجربة استثنائية تثري يومياتهم بمزيج من المعرفة والتسلية والترفيه، وتكون بمثابة فرصة للتأمل والتفكر، وتحاكي فضولهم وتُؤكد على شغفنا للاستكشاف والتعرف أكثر على بعضنا البعض رغم التحديات الحالية.

وأضاف: لطالما اشتهرت أبوظبي بكرم الضيافة، فعلى الرغم من التباعد الاجتماعي، نتطلع للترحيب بالزوار الافتراضيين في قلب مدينتنا، لتكون هذه التجربة المبتكرة حافزًا يحثهم على زيارتها في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أنه يمكن للمتابعين زيارة منصة #StayCurious من خلال الرابط التالي: www.staycurious.ae. حيث ستتم إضافة المزيد من المحاور والمحتوى التفاعلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.