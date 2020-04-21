"موانئ أبوظبي" تعزز منصة "مارجو" الرقمية وتطلق خدمة حجز المستودعات

المصدر: وام

أطلقت بوابة المقطع، المشغل والمطور لنظام مجتمع الموانئ الأول من نوعه في دولة الإمارات التابعة لموانئ أبوظبي، خدمة جديدة على منصتها الرقمية للخدمات اللوجستية "مارجو" لتسهيل عملية حجز المستودعات والمساحات التخزينية في أبوظبي.

وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية حجز مساحات تخزينية ضمن مرافق المستودعات النموذجية والمستودعات المتخصصة المبردة لحفظ السلع والبضائع بما يشمل المواد الغذائية والطبية لفترات قصيرة أو متوسطة للمتعاملين عن طريق نظام رقمي مبسط يمكن من خلاله إتمام الإجراءات بكل يُسر وبتكلفة منخفضة.

وتشمل مجموعة المستودعات المتوفرة على المنصة، مرافق تخزينية متطورة في قلب مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، تتميز بموقعها الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وبمرافق مزودة بقدرات التحكم الكامل في درجة حرارة مساحات التخزين بالإضافة إلى كونها حائزة على تصنيف من الدرجة الأولى، وهي واحدة من أعلى معايير الصناعة في مجال إدارة المستودعات والتخزين.

وأكدت الدكتورة نورة أحمد الظاهري، رئيس المجموعة الرقمية لموانئ أبوظبي الحرص على طرح المزيد من الحلول المبتكرة لدعم المتعاملين وتعزيز قدرات منصة "مارجو"، من خلال تسهيل عمليات حجز المساحات التخزينية القصيرة والمتوسطة ​​الأجل لمختلف أنواع السلع من خلال خدمة رقمية مبسطة وسهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة.

وقالت حرصاً منا على تيسير تخزين المواد الحيوية في هذه الأوقات، يسرنا الإعلان عن إلغاء كافة الرسوم الإدارية للمعاملات الخاصة بحجوزات مساحات التخزين المخصصة للمواد الغذائية والطبية عبر منصة "مارجو" فور إطلاق الخدمة وذلك تماشياً مع جهود موانئ أبوظبي في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وتم إطلاق منصة "مارجو" في نوفمبر الماضي خلال المنتدى الخامس لمجتمع التجارة الرقمي الذي استضافته بوابة المقطع في خطوة تهدف إلى تعزيز ودعم جهود التحوّل الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في الدولة..

وتعد منصة "مارجو" أحد الحلول الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة لتخليص شحنات المستهلكين القادمة عبر ميناء خليفة ومطار أبوظبي الدولي، وإيصالها إليهم في أي مكان بدولة الإمارات.