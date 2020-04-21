1.2 مليار درهم تجارة أبوظبي من الأغذية والمشروبات خلال يناير 2020

المصدر: وام

بلغت قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في إمارة أبوظبي نحو 1.2 مليار درهم خلال شهر يناير 2020 بحسب الاحصائيات التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي ضمن تقرير تجارة السلع غير النفطية للإمارة.

وشكلت قيمة تجارة الأغذية والمشروبات المسجلة خلال الشهر الأول من العام الجاري نحو 7.9 % من إجمالي قيمة هذا النوع من السلع طيلة العام 2019 والتي بلغت 15.2 مليار درهم بحسب ما وثقته الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

وتقتصر تجارة الأغذية والمشروبات التي يرصدها مركز الإحصاء على تلك التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها خلال شهر يناير ولا تشمل الصفقات التجارية التي تمت عبر المنافذ الأخرى في دولة الإمارات.

وتتبوأ إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام مركزا متقدما في تجارة الأغذية والمشروبات، وتستحوذ الدولة على نحو 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية، كما تعد مركز التصدير الأول في المنطقة العربية للأغذية والمشروبات.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أن قيمة واردات الإمارة من الأغذية والمشروبات وصل إلى 477 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 500 مليون درهم والمعاد تصدره 270 مليون درهم.

ومن المنتظر زيادة نشاط تجارة الأغذية والمشروبات في أبوظبي والإمارات خلال العام 2020 خاصة مع حرص الحكومة على تأمين السوق بكافة احتياجاته من السلع الاستهلاكية في ظل الظروف المستجدة الراهنة.