"اقتصادية الشارقة" تسمح لمنشآت الأنشطة البحرية بمزاولة عملها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن السماح للمنشآت العاملة في أنشطة تأجير القوارب وسفن النزهة وتنظيم الرحلات البحرية بمعاودة ممارسة نشاطها مع ضرورة التزامها باشتراطات حرس الحدود والسواحل ومراعاة المساحة الاستيعابية للوسيلة البحرية واتباع الأنظمة المتبعة في الدولة لضمان الصحة والسلامة العامة.

وأكدت الدائرة أن هذا القرار جاء بعد التأكد من عدم معارضته للتدابير الوقائية ضد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ حملات رقابية على مراكز هذه الأنشطة والرحلات للتحقق من الالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يخص الصحة والسلامة العامة والمتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي لمستأجري ومرتادي مثل هذه الأنشطة.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن قرار السماح للمنشآت العاملة في أنشطة تأجير القوارب وسفن النزهة وتنظيم الرحلات البحرية بمزاولة نشاطها جاء بناء على دراسة وتحليل قامت به الدائرة وبالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات المعنية، مشيراً إلى حرص اقتصادية الشارقة على صحة وسلامة المجتمع بالدرجة الأولى، حيث تم التعميم على اصحاب هذه المنشأة والأنشطة على التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية.

وكانت اقتصادية الشارقة قد علقت جميع الانشطة المتعلقة بتأجير القوارب والترفيه البحري تماشياً مع القرارات الحكومية الصادرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.