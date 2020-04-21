محاكم مركز دبي المالي تستحدث خدمة تسجيل الوصايا عبر الفيديو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن تهيئة أنظمة رقمية جديدة لتسهيل التواصل والتعاملات مع خدمة الوصايا التابع لها في ظل أزمة تفشي كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية، والتى منها بينها استحداث خدمة تسجيل الوصايا الكاملة عبر مكالمات الفيديو.

ويعد مركز خدمة الوصايا مبادرة مشتركة بين حكومة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لمنح المقيمين والمستثمرين غير المسلمين في الإمارات خيار تأمين أصولهم ومستقبل أسرهم من خلال قانون الوصية المعترف به.

ومع التزام الجميع من أفراد وشركات بالتعليمات الحكومية بشأن البقاء في المنزل والعمل عن بعد، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع مركز خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر لتسجيل وصاياهم عن بُعد من راحة وأمان منازلهم.

وستجمع عملية التسجيل بين الموصي واثنين من الشهود عبر مكالمة الفيديو، بدلاً من الاضطرار إلى التواجد في نفس المكان فعليًا كما كان الحال سابقًا. ويمكن بعد ذلك تحميل الوصايا مباشرة عبر النظام وإرفاق التواقيع الإلكترونية لاعتماد الوصية بعد إقرار الشهود عليها. وبمجرد التسجيل سيتم حفظ الوصية كملف مُشفّر لمدة 120 عام في أرشيف محاكم مركز دبي المالي العالمي.

في هذا السياق قال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "مع التزام الجميع خلال هذه الفترة الصعبة عالميًا بالعمل من المنزل والتواصل عبر مختلف المنصات الرقمية، بحثنا عن فرص جديدة لمساعدة الجمهور من خلال بنيتنا التحتية الرقمية. وقد أتاح لنا عصر التحول الرقمي في المجال القانوني استبدال العمليات التقليدية بتقنيات ناشئة مبتكرة لتحقيق الكفاءة القانونية واليقين للأفراد ومجتمع الأعمال الأوسع."

وهناك خيار آخر لتسجيل الوصية، وهو استخدام سجل افتراضي يتيح للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي باستخدام اتصال واسع النطاق، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم توصيلهم، عبر رابط فيديو، بموظف امتثال يقع مقره في دبي.



وعلى الوصية استيفاء بعض المتطلبات لتكون قابلة للتسجيل. كما وضع مركز خدمة الوصايا قائمة بالممارسين القانونيين الذين استوفوا المعايير فيما يتعلق بإلمامهم بقواعد وصيغة وصايا محاكم مركز دبي المالي العالمي.

من جهتها قالت ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمحاكم مركز دبي المالي العالمي: "نتفهم صعوبة هذه الأوقات على الجميع وقد استمعنا إلى تعليقات الجمهور العام. لذا أخذنا على عاتقنا مهمة توفير خيارات مرنة والتميز في الخدمة. ومن خلال تسخير الابتكار نأمل أن يجلب هذا التطبيق التكنولوجي الصغير مزيدًا من الراحة واليقين للجمهور عند اتخاذ قرار تسجيل الوصية."

كما توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمة الصياغة المؤتمتة عبر الإنترنت لوصايا العقارات، وملكية الأعمال، والأصول المالية، مع ملاحظات توضيحية شاملة حال رغب الفرد في صياغة الوصية بنفسه. يمكن تنزيل وثيقة الحد الأدنى من المتطلبات من الموقع الإلكتروني لمركز خدمة الوصايا حال أردت صياغة الوصية الكاملة بنفسك.