«أوبن سيجنال»: قطاع الاتصالات في الإمارات يتجه بقوة صوب الجيل الخامس

المصدر: (دبي - البيان)

أكد تقرير صادر أمس عن مؤسسة «أوبن سيجنال» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالاتصالات الحديثة، أن قطاع الاتصالات بالإمارات يتجه بقوة صوب تقنية الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، وذلك بعد أن باتت تقنية الجيل الرابع تغطي كافة أرجاء الدولة تقريباً وبنسبة انتشار تجاوزت كثيراً 90 %.

ورصد التقرير حال قطاع الاتصالات في الإمارات حتى أبريل الجاري، وذكر أن تبني الإمارات لتقنية الجيل الخامس ينبع من حرصها على تعزيز تجربة مستخدمي الاتصالات الحديثة بين سكانها، خاصةً في ظل تنامي نزعتهم لاستخدام أحدث تقنيات العصر في قطاع الاتصالات.وأفاد التقرير أن طموح الإمارات حيال تبني تقنية الجيل الخامس نال دعماً هائلاً في نوفمبر الماضي.

وذلك حينما أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن اعتزامها تخصيص ترددات إضافية يتراوح مدى طيفها الترددي بين 3,3 و3,8 ميغا هيرتز لكل من «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، باعتبارهما الجهتين المشغلتين لشبكتي الاتصالات في الإمارات، وذلك كي تبدأ كل منهما في تأسيس شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.