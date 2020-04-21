«بزنس إنسايدر»: «الإمارات» تسبق الناقلات الأخرى وتصنع لها المستقبل

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، أن طيران الإمارات سبقت كافة الناقلات الأخرى حول العالم في اتخاذ خطوة من شأنها الإسراع في إخراج صناعة الطيران من الوضع الحرج الذي تعانيه حالياً بسبب تفشي جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم.ونشر الموقع، أمس، عن قيام طيران الإمارات أخيراً بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بإجراء فحص سريع للمسافرين على متن إحدى رحلاتها المتجهة إلى تونس، وذلك للتحقق من عدم إصابة أي من المسافرين بفيروس «كورونا».

وأكد التقرير أن الفحص الذي تظهر نتائجه في غضون 10 دقائق فقط، يعد بمثابة خطوة ريادية من جانب طيران الإمارات، وقاعدة جديدة خطتها الناقلة للناقلات الأخرى، وقد تسير عليها وتلتزم بها لاحقاً عند إعادة فتح الأجواء العالمية أمام رحلات الطيران بعد انحسار الجائحة.

وذكر التقرير أن الكشف يعتبر سبقاً من جانب طيران الإمارات تسهم من خلاله في صنع مستقبل أفضل للناقلات الجوية الأخرى.