سوق رمضاني افتراضي في دبي يوفر التوصيل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «موانئ دبي العالمية» أمس سوقاً رقمياً على شبكة الإنترنت لتسويق منتجات المعارض الرمضانية خلال الشهر الفضيل، تتيح من خلالها شراء وبيع المنتجات والبضائع المتنوعة، بالتعاون مع دائرة «اقتصادية دبي» ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

وبإمكان التجار والراغبين في عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر «منصة.كوم» القيام بذلك من خلال آلية تسجيل سهلة ومجانية متاحة الآن على الموقع الإلكتروني: (manasah.com)، كما يضم الموقع خيار التسليم من دون تلامس للحدِّ من الحاجة للتفاعل مع جهات التوصيل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن إعادة التكيف لاستمرار حركة التجارة وسط الظروف الراهنة التي فرضها انتشار الوباء في العالم، تعد من أهم الخطط التي نعمل عليها لإعادة تشكيل منظومة التجارة بما يتلاءم مع الظروف الحالية. وأضاف: هناك الكثير من الحرفيين وصغار التجار أمضوا شهوراً في تصنيع منتجاتهم ونرغب في مساعدتهم على إيجاد سوق لعرض منتجاتهم.

من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: إن إطلاق المنصة يأتي في الوقت المناسب لضمان راحة أفراد المجتمع حيث تمكنهم من البقاء في المنزل والتسوّق خلال شهر رمضان.

يذكر أن «منصة. كوم» تم تطويرها في 3 أسابيع فقط وتساهم في استمرار التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أعمالهم عبر شبكة الإنترنت خلال شهر رمضان، حيث تعد المعارض الرمضانية من الأنشطة التقليدية المحببة لدى الناس.