إعادة فتح فروع شركات الاتصالات بمولات أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مزوديْ خدمات الاتصالات «اتصالات» و«دو» بإعادة فتح فروع شركاتهما بالمراكز التجارية كافة في الإمارة، بعد التنسيق مع إدارة المراكز التجارية. وقالت الدائرة في تعميم لشركتيْ الاتصالات، إن إعادة فتح الفروع يتطلب الالتزام بساعات العمل والمداخل التي يحددها المركز طوال فترة الإجراءات الصحية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وتجنب أي ازدحام، سواء على المدخل أو الكاونتر. وأوضحت أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام الفروع بالتدابير الوقائية.