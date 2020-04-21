تعزيز التواجد الإلكتروني للشركات الناشئة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، دورة تدريبية إلكترونية على مدى يومين بالتعاون مع «GoDaddy»، لمساعدة رواد الأعمال الشباب على نقل أعمالهم إلى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز تواجدهم الإلكتروني، وتزويدهم بالأدوات الملائمة للارتقاء بأعمالهم الرقمية وسط التحديات التي أحدثها انتشار فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19).

وشارك في الدورة 25 من أعضاء دبي للمشاريع الناشئة الذين اطلعوا على الخطط والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لإنشاء موقعهم الإلكتروني الخاص بأعمالهم وتعزيز تواجدهم الرقمي.

وقالت سيلينا بيبر، مدير إقليمي أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب أفريقيا في «جو دادي»: «يسعدنا التعاون مع دبي للمشاريع الناشئة لتزويد الأعضاء بالمهارات التي يحتاجونها لتأسيس تواجدهم الإلكتروني، ومنها جلسة مفصلة حول كيفية تأسيس الموقع الإلكتروني باستخدام أدوات لا تحتاج لمهارات تقنية».