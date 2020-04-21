قفزات للإمارات في الخدمات الذكية والتحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الإمارات استطاعت بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة والعمل المتكامل الذي بذلته الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات الأكثر جهوزية على مستوى الوطن العربي. وتعد الإمارات من أقدر الدول على التعامل الذكي مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

وأوضح أن مجتمع الإمارات اليوم يقطف ثمار الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة فالعمل عن بعد بات حقيقة واقعة وأبناؤنا يكملون تحصيلهم العلمي في بيوتهم معتمدين على شبكة إنترنت فائقة السرعة ويمكن للأسر وهي في منازلها الحصول على حاجاتها اليومية بكبسة زر إضافة إلى طيف واسع من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تساعد الجميع على استكمال معاملاتهم وتسيير أمور حياتهم اليومية من خلال أجهزتهم الذكية.

ولفت إلى أن الهيئة عملت في ظل الظروف المستجدة بالتعاون مع الأطراف المعنية ولا سيما مزودي الخدمة على ضمان جهوزية القطاع بنسبة 100% لدعم استمرار الأعمال عبر توفير البيانات وخدمات الإنترنت والاتصالات الصوتية والفيديو لتمكين التعلم والعمل عن بعد.

وقال إن الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة وضعت الخطط والاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم ما مكننا من متابعة العمل في كل قطاعات الدولة بسهولة ويسر.

وعملت الهيئة من خلال قطاع المعلومات والخدمات الذكية على تعزيز جهوزية الجهات الاتحادية للعمل عن بعد وقدمت الدعم العاجل للجهات من أجل توفير كل خدماتها إلكترونياً، كما جرى توفير الربط الشبكي لجميع الجهات الاتحادية وزيادة عرض النطاق لتمكين الجهات من العمل عن بعد مع إضافة سيرفرات جديدة ومراعاة مقتضيات الأمن السيبراني من خلال فريق طوارئ الحاسب الآلي العامل في الهيئة.

وقال إن الإمارات تصدرت العديد من المراكز في المؤشرات العالمية على صعيد تطور البنية التحتية الرقمية ومنها تبوؤ المركز الأول في النطاق العريض وسرعة بيانات الهاتف المتحرك والثابت والمركز الأول عالمياً في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية وفق تقرير مؤشر المعرفة العالمي، والمركز الأول بالمنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت.

ونوه إلى أن الإمارات تصدرت مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وفي اشتراكات النطاق العريض وتغطية شبكات الهاتف المحمول، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، والأولى عربياً والرابعة عالمياً في إطلاق شبكات الجيل الخامس.