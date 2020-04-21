«إمباور» أول شركة تبريد مناطق تطلق خدمة التسجيل الإلكترونية الفورية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، خدمة إلكترونية جديدة تمكن المتعاملين من فتح حسابات خاصة بهم مباشرة من على موقعها الإلكتروني empower.ae والتسجيل لإنجاز كافة معاملاتهم.

وتعد إمباور بذلك أول شركة تبريد مناطق تطبق خدمة التسجيل الإلكتروني، حيث لا يتوجب على المتعاملين من الأفراد المستأجرين وملاّك العقارات وشركات التطوير، الحضور بأنفسهم إلى مقر المؤسسة أو مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتطويق انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت المؤسسة أنها توفر على موقعها الإلكتروني حزمة واسعة من الخدمات للمتعاملين وأبرزها الاطلاع على فواتير الاستهلاك ومراجعتها وسداد قيمتها والحصول على إيصالات السداد وتقديم الطلبات وتحديث البيانات، وروعي في تمكين المتعاملين للاستفادة من تلك الخدمات ميزات السهولة والخطوات البسيطة وضمان جودتها في بيئة إلكترونية آمنة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: المؤسسة وصلت بعملية تمكين المتعاملين من الحصول على خدماتها إلى مستويات غير مسبوقة ومؤتمتة بنسبة 100% فقد بات بمقدورهم التسجيل والحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية عبر الهاتف المحمول ومن دون القيام بأي مراجعة أو زيارة لمقرها أو لمراكز خدمات المتعاملين.

وأكد بن شعفار على نجاح المؤسسة في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحكومة بكسر الروتين والذهاب إلى الناس، وعدم انتظارها لأن يأتوا إليها.

خطوات

وأوضحت إمباور أن عملية التسجيل في موقعها الإلكتروني سهلة ويسيرة وتتم ببضع خطوات حيث يمكن للمتعامل زيارة موقعها على الإنترنت، والنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار التسجيل الإلكتروني من القائمة المنسدلة. ويمكن الوصول إلى التسجيل الإلكتروني أيضاً من روابط سريعة على الصفحة الرئيسية.

ويتطلب إنجاز التسجيل ملء البيانات الشخصية وتحميل المستندات واختيار آلية الدفع. وعملية التسجيل والسداد تكون مصحوبة بإشعارات فورية تبعث بها المؤسسة على البريد الإلكتروني للعميل إلى جانب الرسائل القصيرة لضمان إنجاز معاملة السداد بسلاسة وبدقة متناهية.