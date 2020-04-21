«الاتحاد للتأمين» تقدم شهراً مجانياً

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، تقديم شهر مجاني على تأمين السيارات لعملائها من الأفراد، في ظل تداعيات جائحة «كورونا». ويسري العرض حتى نهاية يونيو على جميع وثائق تأمين السيارات للعملاء الحاليين أو الجدد من الأفراد.

وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: إن التزام سكان الإمارات باللوائح والقوانين والبقاء في المنزل قلل من تحركاتهم، وخفض بالتالي المطالبات التي سجلتها الشركة خلال هذه الفترة، وهذا التخفيض المؤقت في التكاليف مكننا من دعم عملائنا وتخفيف أعبائهم المالية في هذه الأوقات، التي يسودها عدم اليقين من التداعيات الاقتصادية.

ويمكن للعملاء من خلال القنوات الرقمية للشركة- الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المتحرك، اتباع خطوات سهلة لإصدار وثيقة تأمين من المنزل. كما يمكنهم التواصل مع الشركة وإرسال المستندات المطلوبة، عبر البريد الإلكتروني للحصول على وثيقة إلكترونية.