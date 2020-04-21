مواصفة استدامة لهيئة الاتصالات

المصدر: (دبي- البيان)

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة المواصفة الأوروبية في الاستدامة المؤسسية، ويأتي حصول الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاستدامة المؤسسيةBS-8900-1، نتيجة الجهود، التي بذلتها لتحقيق هدف الاستدامة الخاص بها في ضمان استدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الظروف، وللأجيال القادمة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: جاءت الظروف الأخيرة وما شهدته من إجراءات احترازية كالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، والخدمات عن بعد، لتؤكد أهمية استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية، ومنها هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على قطاع حيوي في عصر التحولات الرقمية. ونحن سعداء بأن نكون من الجهات الحكومية الأكثر جاهزية واستدامة في كل الظروف، حيث نعمل على توفير الدعم الكامل للقطاعات المختلفة سواء بالنسبة للبنية التحتية للاتصالات أو لتمكين التحول الرقمي.

وأضاف: نعتز بامتلاك الإمارات إرثاً من الاستدامة، كان رائده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ جسّدت رؤيته للدولة التنمية المستدامة لاقتصادنا ولمجتمعنا وللبيئة التي نعيش فيها، واليوم وبتوجيهات القيادة الرشيدة نسير على النهج نفسه في سبيل تعزيز التنمية المستدامة، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة تضمن لنا وللأجيال القادمة حياة سعيدة قوامها اقتصاد معرفي مستدام.