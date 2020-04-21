325 ألف معاملة لجمارك أبوظبي عبر نظام «ظبي»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها عبر نظام «ظبي» وصل إلى 325 ألفاً و738 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوفر «جمارك أبوظبي» حالياً 11 خدمة رئيسية رقمية متكاملة عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وأكد علي الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي أن توفير خدمات «جمارك أبوظبي» عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية وشاملة في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي تقوم على توظيف الابتكارات التكنولوجية الرقمية مع قوة الفكر في سبيل تمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم بشكل سلس، إلى جانب تعزيز الابتكار في طرق تقديم الخدمات للجمهور.

وقال راشد المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن توفير 11 خدمة رئيسية رقمية متكاملة يسهم في تعزيز المنظومة الرقمية الحكومية ويمكن الاستفادة منها عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وتعتزم «جمارك أبوظبي» إنجاز التحول الرقمي لجميع خدماتها بنهاية العام الجاري 2020 وتقديمها بطريقة رقمية بنسبة 100% والتي يمكن الاستفادة منها عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وأشاد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة، بمبادرة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوفير خدماتها الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حرص الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على التعاون وتضافر الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياة مواطنيها والمقيمين على أرضها عبر تزويدهم بخدمات متقدمة ذات كفاءة عالية.