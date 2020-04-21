موانئ دبي تطلق «منصة. كوم» لدعم معارض رمضان

أطلقت «موانئ دبي العالمية»، أمس، سوقاً رقمية على الإنترنت لدعم المعارض الرمضانية، تتيح من خلالها شراء وبيع المنتجات والبضائع المتنوعة، بالتعاون مع «اقتصادية دبي» ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

يأتي ذلك بهدف الحفاظ على استمرار تدفق حركة التجارة لا سيما تجارة التجزئة في الإمارة في ظل قواعد «التباعد الاجتماعي» الرامية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وضمان أعلى مستويات الحماية للحيلولة دون تفشي وباء (كوفيد- 19).

وبإمكان التجار والراغبين بعرض منتجاتهم وبضائعهم عبر «منصة.كوم» القيام بذلك من خلال آلية تسجيل سهلة ومجانية متاحة الآن على الموقع: manasah.com. ويوفر الموقع خيار التسليم دون تلامس للحدِّ من الحاجة للتفاعل مع جهات التوصيل.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: إعادة التكيف والتطور لاستمرار حركة التجارة وسط الظروف الراهنة، التي فرضها انتشار (كوفيد 19) في العالم أجمع، من أهم الخطط التي نعمل عليها في موانئ دبي العالمية لإعادة تشكيل منظومة التجارة، بما يتلاءم مع الظروف الحالية.

وأضاف أن منظومة عمل التجارة وتطوير الاقتصاد في دبي أسست برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتحويل التحديات إلى إنجازات وفرص.

وأكد أن الإمارات تقدم نموذجاً رائعاً لاستمرار الحياة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد، حيث لم تتوقف عجلة العمل في الدولة ضمن القطاعات الحيوية، واستمرت الخدمات الأساسية دون انقطاع بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وشدد على أن خطط عمل موانئ دبي العالمية جاهزة للتأقلم مع كل الظروف، بفضل استراتيجياتها التي تتميز بالمرونة، التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأتمتة بهدف استمرار حركة التجارة.

وتابع: إن هناك الكثير من الحرفيين وصغار التجار أمضوا شهوراً في تصنيع منتجاتهم ونرغب في مساعدتهم في إيجاد سوق لعرض منتجاتهم.

وتهدف المنصة إلى جمع الناس معاً في شهر رمضان المبارك، حتى عندما يكون البقاء بعيداً عن بعضهم البعض لزاماً عليهم، ونحن فخورون بإطلاق منصة، تتيح للمواطنين والمقيمين الحفاظ على جانب من العادات الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

رخصة تاجر

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تؤكد شراكتنا مع موانئ دبي العالمية التزامنا بدعم المشاريع الناشئة للشباب من حاملي «رخصة التاجر»، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم إلكترونياً، موضحاً أن إطلاق منصة manasah.com يأتي في الوقت المناسب لضمان راحة أفراد المجتمع، حيث تمكنهم من البقاء في المنزل والتسوّق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: التجربة التي سنعيشها خلال شهر رمضان هذا العام تختلف تماماً عن الأعوام السابقة، كما أنّنا ندرك أهمية غرس روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، وتقديم مختلف وسائل الدعم، وكذلك الاهتمام بمن حولنا مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتعتبر المنصّة مبادرة حيوية تكتسب أهميتها من خلال دعمها لقطاع الأعمال الصغيرة لا سيما خلال الفترة الراهنة، حيث تستحق مثل هذه المبادرات الإشادة والتقدير لاسيما أنها تسهم أيضاً في التقريب بين أفراد المجتمع، وتحافظ كذلك على سلامتهم، ونأمل أن تحقّق نتائج إيجابية والأهداف المرجوة منها خلال الشهر الكريم.

3 أسابيع

الموقع الإلكتروني «منصة. كوم» تم تطويره في 3 أسابيع فقط، وسيسهم بشكل فعال في استمرار التجار وأصحاب الأعمال الصغير والمتوسطة بأعمالهم عبر شبكة الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعد المعارض الرمضانية من الأنشطة التقليدية المحببة لدى الناس في الشهر الكريم كل عام، حيث تروج لتجارة الملابس والمشغولات والحلي والمنتجات اليدوية، والاستمتاع بأطيب المأكولات، التي ترتبط تقليدياً بالشهر الكريم.