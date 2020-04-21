«إيربان» تطلق منصة بيانات لملّاك العقارات

المصدر: (دبي ــ البيان)

أطلقت شركة «ايربان» أمس، منصة بيانات جديدة مخصصة لملّاك العقارات عبر تطبيقها. وتمكن هذه المنصة الملّاك من تتبع أداء وحداتهم، وتتيح لهم استلام المستندات والملفات العقارية الخاصة بالمستأجرين، بالإضافة إلى متابعة عائدهم من الاستثمار عبر التطبيق. يأتي ذلك في ظل بقاء السكان في الإمارات تحت الحجر المنزلي وقايةً من فيروس كورونا المستجد.

وقال راشد الغرير، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق إيربان: منصتنا الجديدة تمكن ملّاك العقارات من اتخاذ قرارات بشأن وحداتهم السكنية بناءً على أرقام وتحليلات دقيقة، ما يساعد على استقطاب مستأجرين بطريقة أكثر فاعلية وزيادة عائداتهم من الاستثمار.

ويحتاج الملّاك إلى إدارة وحداتهم العقارية ومتابعة استثماراتهم بصورة مستمرة، ولذلك فمنصتنا الإلكترونية الجديدة تضمن لهم رؤية واضحة مدعمة بالأرقام والوقائع لجميع وحداتهم، حتى لا يتخذوا أي قرارات مجازفة بشأن الإيجار أو الأسعار أو إدارة الوحدات السكنية.

وفي المستقبل القريب، تخطط ايربان لتقديم ميزة إضافية تسمح للملّاك بإجراء مقارنات بين بياناتهم وبيانات السوق حول أنواع العقارات المتاحة ونسب الإيجار حسب المواقع.