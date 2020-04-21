إطلاق منصة «سيتي سكيب انتلجنس»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت سيتي سكيب، بوابة إلكترونية جديدة لتكون الوجهة الرقمية الموثوقة للمعلومات والبيانات المتعلّقة بالقطاع العقاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخبرة التي تتمتع بها معارض سيتي سكيب على مدى العقدين الماضيين في ربط العقارات مع جهات الاستثمار عالمياً، كما يأتي إطلاق المنصة الجديدة تأكيداً على حرص سيتي سكيب على تعزيز مستويات الثقة والشفافية في مختلف الأسواق العقارية من خلال توفير مصدر موثوق ومنظم لمستجدات المشهد العقاري.

وتغطي منصة سيتي سكيب انتلجنس كافّة الأخبار المتعلّقة والمؤثرة بقطاع العقارات وتقدّم تحليلات وآراء حصرية من نخبة الخبراء المحليين والدوليين. وستوفر البوابة مجموعة واسعة من المعلومات، بدءاً من محرّكات السوق العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية.

وشارك في الصياغة الأولية لمحتوى المنصة مساهمون رفيعو المستوى من الجهات المؤثرة في السوق، بما في ذلك جيه إل إل ونايت فرانك وكولييه والمعهد الملكي للمساحين القانونيين والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين ومجموعة سي بي آر إي، بالإضافة لتقارير اقتصادية خاصّة قدمتها بينينسولا، العلامة التجارية لأبحاث السوق.