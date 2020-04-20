الشارقة تعتمد التسجيل مجانا للمنشآت الاقتصادية في جائزة التميز 2020

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجلس أمناء "جائزة الشارقة للتميز" التي تنظمها الغرفة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، عن اعتماد التسجيل في دورة الجائزة الجديدة للعام 2020 للمنشآت الاقتصادية مجانا في مختلف فئات الجائزة السبعة.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الغرفة مؤخرا وتم اعتمادها ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، بما يؤكد التزام الغرفة في دعم قطاع الأعمال من خلال إطلاق المبادرات والمتابعة المستمرة لآخر المستجدات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص في الإمارة.

ودعا مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة، ومن الدورات والبرامج التوعوية التي سيتم تنظيمها عن بعد حرصا على السلامة العامة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن مؤخرا عن فتح باب التسجيل للمنشآت الاقتصادية وذلك اعتباراً من شهر إبريل الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وسيتم هذا العام قبول طلبات الاشتراك بالجائزة من خلال التسجيل الإلكتروني حصرا عبر موقع الجائزة، وذلك حرصا على الصحة والسلامة العامة، وتجاوبا للإجراءات والتدابير الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتهدف جائزة الشارقة للتميز إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، من خلال الاعتماد على منهجيات تحكيم تواكب أفضل الممارسات العالمية وأحدث نماذج التقييم المؤسسي، كما تلتزم بمساعدة شركات القطاع الخاص في الشارقة على تحسين أدائها وتعزيز مستوى جودة خدماتها وتطوير مسؤوليتها تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة.