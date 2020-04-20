إعادة فتح فروع شركات الاتصالات بالمراكز التجارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مزودي خدمات الاتصالات "اتصالات" و"دو" باعادة فتح فروع شركاتهم في كافة المراكز التجارية في الامارة بعد التنسيق مع إدارة المركز التجاري.

وقالت الدائرة في تعميم لشركات الاتصالات، إن اعادة فتح الفروع يتطلب الالتزام بساعات العمل والمداخل التي يحددها المركز طوال فترة الاجراءات الصحية.

وشددت الدائرة علي ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وتجنب اي ازدحام سواء علي المدخل أو الكاونتر أو صالة الانتظام.

وأوضحت الدائرة، أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام الفروع بالتدابير الوقائية.