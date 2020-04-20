جمعية أبوظبي التعاونية تفصح عن مخزونها الاستراتيجي من السلع

المصدر: أبو ظبي - عبد الحي محمد

أعلنت جمعية أبو ظبي التعاونية اليوم الإثنين، عن عروضها الترويجية لنحو 1200 سلعة خلال شهر رمضان المبارك، بخصومات يتراوح متوسطها 35% وتصل في حدها الأقصى إلى 70%.

وتطرح الجمعية لشهر رمضان 4 عروض رئيسية تبدأ أولها غدا الثلاثاء وهو العرض الأكبر والأفضل حيث يضم أكثر من 285 سلعة غالبيتها سلع أساسية وتتراوح عروضها بين 25% إلي 70%. وتستحوذ جمعية أبوظبي التعاونية على نحو ثلث سوق تجارة التجزئة في أبوظبي من خلال فروعها ال56 المنتشرة في الإمارة من بينها فروع سبار ، كما تتواجد الجمعية بشكل محدود في دبي والشارقة.

وأكد عبد الله عبيد نائب مدير العمليات في الجمعية على إستعداد الجمعية بقوة لشهر رمضان بهدف توفير أفضل السلع بأسعار تنافسية مشيرا إلى أنها جلبت بضائع كثيرة من مستودعاتها بدبي ومنطقة "كيزاد" الصناعية في أبو ظبي تمهيدا لطرحه في فروعها.

وشدد على أن لدي الجمعية مخزون كبير من السلع خاصة السلع الاستراتيجية من أرز وزيوت طعام ودقيق وشاي وسكر وسمن يكفيها لستة أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه يتم حاليا زيادة هذا المخزون بشكل يومي من خلال طائرات الشركات الإماراتية التي تنقل بضائع للدولة من شتى بقاع العالم.

ونوه عبيد، بأن أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 وتداعياتها أثبتت قوة سلاسل التوريد للجمعية مؤكدا على أن كل الخضروات والفواكه سريعة التلف متواجدة يوما بدون نقصان في كافة فروع الجمعية، كما أن منافذ اللحوم والأسماك بالجمعية مليئة حاليا بمنتجات مستوردة حيث طرحت الجمعية تخفيضات على أصناف منها بنسب وصلت إلى 50%، ولم تتلق الجمعية أو وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية أية شكاوي من مواطنين أو مقيمين من غياب أو نقص واضح في سلعة محددة فكل السلع كما كانت قبل كورونا موجودة وبنفس الأسعار إن لم تكن أقل في عروض رمضان.

وتوجه عبد الله عبيد بالشكر لوزارة الاقتصاد وشركات الطيران الإماراتية (الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد) على جهودهم الضخمة في جلب بضائع من شتى بقاع العالم خلال الفترة الماضية إلى الدولة مشيرا إلى أن كافة أرفف منافذ الجمعية ومداخلها الرئيسية مملوءة بسلع ومنتجات بصورة وفيرة.

وأشار نائب مدير العمليات في جمعية أبو ظبي التعاونية، إلى أن الجمعية اعتمدت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية على المنتجات الزراعية المحلية خاصة الطماطم والخيار والملفوف مشيرا إلى أنها لاقت إقبالا كبيرا من المتسوقين خاصة أن الجمعية طرحتها بخصومات جيدة جدا.

وأوضح أن الجمعية أطلقت للعام الثاني على التوالي سوق الحلويات الشرقية بمناسبة شهر رمضان حيث يضم عشرات أصناف الحلويات الشرقية والعربية بخصومات تصل إلى 30% ويعد سوق الحلويات في المقر الرئيسي لجمعية أبو ظبي بالميناء هو أكبرها على الإطلاق. ودعا عبد الله عبيد المستهلكين لبدء شراء احتياجاتهم الغذائية لشهر رمضان بدءا من الغد وتجنب التزاحم على منافذ البيع قبيل رمضان والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الحكومية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وقد أدخلت الجمعية على منافذها تغييرات لتلبية متطلبات التباعد بين المستهلكين.

وحول أعداد المستهلكين أوضح عبد الله عبيد أن عدد المترددين اليومي على فروع الجمعية كان يزيد عن 70 ألف مستهلك بمعدل 2.1 مليون متسوق سنويا قبل كورونا لكن هذا العدد تراجع قليلا بسبب إجراءات تقييد الحركة خاصة خلال الفترة المسائية.

وقال: "مازلنا نتلقى يوميا أعدادا كبير ة من المتسوقين خاصة من المواطنين ونحو 80 ٪ من قيمة مبيعات الجمعية تأتي من السلع المطروحة في العروض الترويجية التي تعلنها الجمعية أسبوعيا". وأضاف أن الجمعية تتولي أيضا توزيع المير الرمضاني المخصص للمواطنين مشيراً إلى أن المقر الرئيسي لها في ميناء زايد يحتوى على جناح كبير تم تخصيصه للمواطنين للحصول على سلعهم المدعمة، علما بأن كميات السلع المدعمة تضاعفت لهم بمناسبة رمضان.

وأوضح أن الجمعية نظمت لأول مرة في فرع ميناء زايد السوق الرمضاني حيث يضم أماكن مخصصة لعرض السلع الكهربائية والإلكترونية والحلويات وغيرها في أماكن منفصلة. وكشفت جولة ل"البيان "اليوم في الفرع الرئيسي للجمعية في أبوظبي عن إمتلاء مداخل الجمعية وأرففها بالبضائع ووجود خصومات جيدة، وعلى سبيل المثال تبيع الجمعية كيلو الخيار المحلي بسعر 1.95 درهم والطماطم 6 دراهم والجزر 5 دراهم ، وتفاح جالا بسعر 6 دراهم والموز الفلبيني بسعر 4 دراهم والعنب الهندي بسعر 8 دراهم للكيلو، كما أعلنت عن عروض عن اللحوم البرازيلية بخصم 40% ويباع الكيلو بسعر 26.5 درهم ، وعلى أسماك السلامون النرويجية بخصم يصل إلى 15% حيث يباع الكيلو بسعر 29 درهم.

وردا عن سؤال حول مشاريع الجمعية الخيرية خلال شهر رمضان خاصة مشروع إفطار صائم، أكد عبد الله عبيد على أن الجمعية خصصت تكلفة مشاريعها الخيرية لتوجيهها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية.