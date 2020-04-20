"اقتصادية دبي" تخالف 7 منشآت رفعت أسعار الكمامات

المصدر: دبي - البيان

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 7 منشآت تجارية رفعت أسعار الكمامات، منها 3 صيدليات في ورسان والقصيص والجداف، ومتجران سوبرماركت في وادي الصفا والصفا الخامسة، وشركة تجارية في دبي الجنوب، وشركة للخدمات البحرية، حيث قامت المنشآت التجارية المخالفة برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، كما تم مخالفة شركة الخدمات البحرية التي مارست نشاطاً مخالفاً للنشاط المرخص والذي لا يسمح لها ببيع الكمامات.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين بحق المنشآت التجارية المذكورة أعلاه، وبعد أن قام الفريق المختص بدراسة كافة تفاصيل الشكاوى ذات الصلة، تبين أن المنشآت التجارية المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي. وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ اقتصادية دبي إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.

وتناشد اقتصادية دبي كافة التجار في الإمارة الابتعاد تمامًا عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات وموردي المنتجات الطبية تخفيض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.

وتدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية قد يتعرضون لها في السوق، وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات المهمة في الظروف الراهنة.