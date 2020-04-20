هيئة التأمين توفر خدمة تسوية وحل المنازعات عن بعد

المصدر: دبي - البيان

بدأت لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في هيئة التأمين في الإمارات، بممارسة أعمالها ومهامها عن بعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية التي اتخذتها هيئة التأمين في اطار الحرص على سلامة المتعاملين والموظفين والحفاظ على الصحة العامة.

كما قامت الهيئة بتوفير خدمة استقبال الشكاوى أو المنازعات التأمينية الكترونياً عبر نظام فض المنازعات التأمينية في الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك ضمن مجموعة الخدمات الذكية والالكترونية التي وفرتها الهيئة لتجنب المراجعة والتجمعات في مراكز تقديم الخدمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتمارس لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة عملها عن بعد باستخدام العديد من التقنيات التكنولوجية وتقنيات الاتصال السمعي والبصري وعبر الاستفادة من البنية التحتية الكترونية والذكية المتطورة المتوفرة في الهيئة سواء في استلام المنازعات والمستندات والوثائق أو مناقشتها بين أعضاء اللجنة واصدار الاحكام القانونية المناسبة والتصديق عليها وصولاً إلى اعلام أصحاب المنازعات من المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين ضد شركات التأمين بالأحكام النهائية، الأمر الذي يساهم في الحد من التجمعات في هذه الفترة وتقليل أعداد المراجعين والجهد والوقت والتكاليف المترتبة على عملية حضور الأطراف كافة.

وتعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير خدماتها وتسخير إمكاناتها المختلفة بما يساهم في سرعة فض المنازعات التأمينية وحماية حقوق الأطراف كافة.

وتم تشكيل لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والذي أناط بالهيئة إنشاء لجان لتسوية وحل المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء.

ويعد تشكيل لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية من قبل الهيئة في أبوظبي ودبي في المرحلة الحالية خطوة مهمة ونوعية في توفير الوسائل البديلة لحل ومعالجة المنازعات الناشئة عن عقود تأمين في السوق المحلية، في الوقت الذي تساهم أعمال اللجان في تعزيز تنافسية قطاع التأمين بالدولة وخلق أجواء من الطمأنينة بين المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور ولدى المستثمرين في القطاع في ظل وجود وسيلة نوعية لتسوية وحل المنازعات التأمينية ومنظومة قانونية وقضائية متخصصة باتخاذ إجراءات سريعة ومبسطة وبدون تكاليف أو أعباء مالية.