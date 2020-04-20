«فيتش سوليوشنز»: نمو اقتصاد الإمارات 3.9 % العام المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» متعددة الجنسيات للدراسات الاقتصادية أن تحقق الإمارات انتعاشاً هائلاً في نموها الاقتصادي خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن تسجل الدولة في 2021 ناتجاً محلياً إجمالياً لن تقل نسبته عن %3.9.

وأصدرت «فيتش سوليوشنز» تقريراً عن التأثير الاقتصادي المتوقع لانتشار جائحة «كورونا» في مختلف أنحاء العالم على النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل.

وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات سيتعافى ويعاود الانتعاش بقوة خلال العام المقبل مسجلاً قفزة قوية في نموه، حيث سيحقق نمواً يبلغ %3.9.

وتوقع التقرير أن يساهم في انتعاش الاقتصاد الارتفاع المتوقع في أسعار النفط بفعل عودة الطلب العالمي عليه نتيجة عودة النشاط الاقتصادي الذي توقف في مختلف أنحاء العالم بسبب «كورونا».

ومن أبرز العوامل أيضاً عودة حركة التجارة العالمية عبر الموانئ واستئناف سلاسل الإمداد والتموين العالمية لنشاطها.