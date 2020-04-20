«جافزا»: خفض تكاليف التسجيل والترخيص

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أعلن محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي للمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) مبادرة تتضمن تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية في «جافزا»، بين 50 إلى 70 % كما تم اعتماد خطة مرنة لدفع الايجارات.

وقال المعلم في مقابلة على «تلفزيون دبي» إن «جافزا» وضعت خطة ذات مسارين متوازيين تستهدفان ضمان استمرارية العمليات اللوجستية وحماية وسلامة الأفراد والمتعاملين، مشيراً إلى أن خطة مكافحة فيروس «كورونا» تقوم على 5 محاور أساسية.

وأضاف أن المنطقة الحرة لجبل علي تعتبر مقراً لأكثر من 7500 شركة، تضم كبريات الشركات، ومن أهم القطاعات التي نعمل بها: المعدات والآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وقطاع البتروكيماويات، وغيرها.