أبوظبي تجمع 7 مليارات دولار من سندات سيادية

المصدر: أبوظبي - البيان

طرحت أبوظبي بنجاح سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار، توزّعت على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة ملياريْ دولار لمدة 5 سنوات، والثانية بقيمة ملياريْ دولار لمدة 10 سنوات، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً.

ويُعدّ الطرح جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل الهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوّعة في ظل المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي.

وتجاوز سجل الطلبات نحو 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات عن حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، ليشكّل رقماً قياسياً لأبوظبي. وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات متواضعة من الديون والأصول الثابتة، كما تتضمّن اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98 % من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يظهر الثقة تجاه إمكانات أبوظبي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.