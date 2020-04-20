كاميرات حرارية في فنادق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بتعليمات إلزامية إضافية في جميع المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضافت في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه يتوجب على جميع المنشآت السياحية والفندقية تركيب الكاميرات الحرارية وربطها بشبكات الكاميرا المتواجدة في مرافقها. وأوضحت أنها ستتواصل مع الفنادق والمنشآت السياحية لتوفير الكاميرات الحرارية ومعداتها ودليل الإشراف على النظام لجميع الأطراف قريباً من قبل الفريق المسؤول من الدائر لتسهيل عملية تثبيتها. وأكدت أنه سيتم التدقيق على المنشآت والفنادق للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.