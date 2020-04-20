التضخّم يتراجع %1.6 في الإمارات خلال مارس

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات على أساس سنوي خلال مارس الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، لتواصل بذلك انكماشها للشهر الخامس عشر على التوالي على الرغم من الظروف الحالية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.9 نقاط في مارس الماضي مقابل نحو 108.64 في مارس 2019. بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.89% في مارس الماضي، وذلك مقارنة بنحو 107.86 نقاط في فبراير السابق له.

وقال خبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن جائحة فيروس «كورونا» أثرت على طبيعة العرض والطلب للمنتجات.