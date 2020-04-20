«الاتحاد للطيران» توفّر 15 ألف وجبة للحجر الصحي والكوادر الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

يقوم قسم التموين في الاتحاد لخدمات المطار بإعداد وتوزيع وجبات الطعام للأفراد المتأثرين بتفشي وباء كورونا، وذلك بتكليف من قبل عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات العمل والمراكز الاجتماعية، وجاء اختيار المرفق لدعم هذه المبادرات نظراً للمعايير الصارمة التي يتبعها في مناولة الأطعمة والمواد الغذائية.

ويضمن قسم التموين، الذي يُعد أحد مرافق الأغذية الوحيدة الحاصل على شهادة أيزو 17025 في الإمارات من قبل نظام الاعتماد الوطني، إعداد الأطعمة وفق أعلى معايير الصحة والنظافة من خلال الفحص المختبري للمواد الغذائية والماء والأيدي والأسطح.

الفحص المختبري

وقال أندرو كاينز، المدير العام للاتحاد لخدمات المطار، قسم التموين: من خلال الإمكانات العالية للفحص المختبري الداخلي للمواد الغذائية نتمكّن من الإشراف المباشر على كفاءة معايير السلامة المتبعة في مواجهة كوفيد - 19، ولقد قمنا بزيادة عمليات المسح الميكروبيولوجي للأسطح والأيدي للتأكد من تعقيمها وغسلها جيداً، حيث تُعد مؤشراً مباشراً لقدرة الفيروس على البقاء.

وقام قسم التموين منذ بداية الجائحة بإعداد وتوزيع ما يصل إلى أكثر من 15 ألف وجبة يومياً للأشخاص الذين خضعوا للعزل الذاتي أو الحجر الصحي ولخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وفرق الجهود الإنسانية وغيرها من مؤسسات العمل على امتداد العاصمة.

العزل الذاتي

كما يقوم القسم بتوفير مستلزمات الراحة الضرورية لموظفي الاتحاد الموجودين في العزل الذاتي المؤقت في مدينة مصدر، ليتمكنوا من العمل على رحلات شحن البضائع الضرورية ورحلات الإجلاء، ويشمل ذلك موظفي تحميل البضائع ومندوبي الشحن والطيارين وطواقم الضيافة الجوية، كما يتم توفير وتوصيل الوجبات مجاناً لمن يحتاجها من طواقم الاتحاد المقيمين في المسكن المخصص من قبل الشركة.

ووفّر قسم التموين في الاتحاد لخدمات المطار حملة تدريب شاملة حول السلامة.