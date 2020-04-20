50- 70 % خفض التكاليف والرسوم في «جافزا»

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

أكد محمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا» أنه انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز تجربة المستثمرين في دبي، تم إطلاق مبادرة مهمة، تستهدف تحفيز المتعاملين للسعي نحو تحقيق أهدافهم وتوسيع أعمالهم، وهي تتضمن تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 %، كما تم اعتماد خطة مرنة لدفع الإيجارات.

وأضاف في مقابلة على تلفزيون دبي، أن «جافزا» وضعت خطة ذات مسارين متوازيين لضمان استمرارية العمليات اللوجستية وحماية وسلامة الأفراد والمتعاملين، مشيراً إلى أن خطة مكافحة «كورونا» تقوم على 5 محاور أساسية، وتتضمن، أولاً: التوعية عبر نشر كافة المعلومات المتعلقة بتعليمات الوقاية من العدوى، وأرقام الطوارئ، من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتعميمات ومطويات توعية.

ويقوم المحور الثاني على حماية الأفراد، من خلال مطالبة الموظفين غير الإداريين بالعمل من منازلهم، وإلغاء تفعيل أجهزة مسح بصمة الإصبع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويقوم المحور الثالث على التعقيم الشامل، والرابع يتعلق بالرقابة الصارمة على الطواقم البحرية القادمة من الخارج، حيث تم إلزام الطواقم البحرية للسفن، التي تصل إلى ميناء جبل علي أو تغادره، بالمرور عبر البوابات المزودة بالكاميرات الحرارية، وتقديم تقارير محدثة عن حالتهم الصحية قبل النزول من السفينة، أما المحور الخامس، فيقوم على تكثيف الرقابة على المرافق والمباني، من خلال تركيب كاميرات حرارية في جميع البنايات ومقرات التشغيل، وعلى المداخل والبوابات، لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

كما تم تخصيص غرف للحجر الصحي في مخيمات خاصة في «جافزا».

شركات عالمية

وعن الشركات العالمية في «جافزا»، قال المعلم إن المنطقة تعتبر مقراً لأكثر من 7,500 شركة، تضم قائمة طويلة من كبريات الشركات، وأكثر من 100 شركة من قائمة فورتشن 500.

وفي ما يتعلق بتجارة الأغذية والمشروبات، قال إن ميناء جبل علي يتعامل مع أكثر من 137 دولة، ونحو 5,000 ميناء في مختلف قارات العالم. كما أن العديد من العلامات التجارية، تفضل العمل انطلاقاً من «جافزا»، بفضل البنية التحتية اللوجستية التي نوفرها، والتي تصل إلى أكثر من 1.5 مليون متر متربع.

وأضاف أنه يمر عبر موانئ دبي العالمية، أكثر من 85 % من منتجات الأغذية والمشروبات في دبي. وفي 2019، تم مناولة 13.3 مليون طن من الأغذية والمشروبات (في ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية)، مشيراً إلى أن جافزا تمثل مركزاً إقليمياً لصناعة المأكولات والمشروبات، لما تمتاز به من مرونة وانتظام في الحركة التجارية، الأمر الذي أدى إلى وجود نحو 560 شركة أغذية من 70 دولة حول العالم، تشكل مظلة أمان للسوق المحلي ولأسواق المنطقة، خاصة أن 38 % من عملاء هذه الشركات من دول التعاون والشرق الأوسط.

وهذه الشركات تصدر أو تعيد تصدير منتجات غذائية وزراعية وحيوانية، إلى أكثر من 130 دولة.

وقال إن جافزا توفر بيئة أعمال عالمية المستوى لشركات الأغذية والمشروبات، خاصة تلك التي تطور منتجات وسلعاً جديدة في جميع أنحاء العالم.

ومن بين أبرز العلامات التجارية العاملة بالمنطقة يونيليفر، نستله، هاينز، الخليج للسكر، مارس، وهنتر فودز، ولدينا شراكات في قطاع الأغذية والمشروبات، مع العديد من دول العالم، أهمها البرازيل والهند والولايات المتحدة وباكستان وأستراليا وكينيا والسودان وتنزانيا وسريلانكا. وتشمل السلع الأكثر تداولاً: السكر والفواكه والخضراوات والمكسرات، ومنتجات الحبوب والمشروبات واللحوم المجمدة.