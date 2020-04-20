غرفة دبي تستحدث منصة تدعم الشركات لتجاوز تداعيات كورونا

المصدر: دبي - البيان

استحدثت غرفة تجارة وصناعة دبي منصة معلوماتية جديدة مبتكرة على موقعها الإلكتروني خاصة بمتابعة تطورات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد في الاقتصاد وقطاع الأعمال في إمارة دبي.

وتستهدف المنصة مساعدة الشركات والمؤسسات في دبي على تخطي التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس، حيث تضم الصفحة الإلكترونية أخباراً وموارد اقتصادية وتثقيفية ورؤى اقتصادية متنوعة ذات علاقة بالتحديات الحالية القائمة وسبل مواجهتها، إضافة إلى احتوائها على فيديوهات ترويجية قصيرة حول مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الأعمال وأخرى لمشاركة ممثلي القطاع الخاص في حملة الغرفة # خلك بالبيت..# اعمل بذكاء..# اعمل عن بعد.

معطيات موثوق بها

وأشار حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المنصة ستساهم في توجيه القطاع الخاص نحو اتخاذ قرارات عملية مدروسة بناء على معطيات موثوق بها، وستساعد شركات القطاع الخاص على تجاوز هذه التحديات وتعزيز تنافسيتها انطلاقاً من قدرتها على مواكبة كافة التطورات المتعلقة ببيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الغرفة تضع هذه المنصة المبتكرة في تصرف مجتمع الأعمال للاستفادة منها في إدارة نشاطاته وعملياته.

استبانات تفاعلية

وتضم المنصة استبانات تفاعلية مع القراء حول الاقتصاد وتأثيرات الأزمة الحالية في أعمالهم، واقتراحات مواجهتها، إضافة إلى توفيرها لدليل شامل يتم تحديثه باستمرار حول الحزم التحفيزية المتنوعة التي أعلنت عنها الإمارات ودبي لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة التداعيات السلبية لانتشار الفيروس في أعمالهم. كما توفر المنصة دليلاً إرشادياً يتم تحديثه بانتظام للشركات حول برنامج التعقيم الوطني والقطاعات المستثناة.

تعاون

جاء إطلاق المنصة بالتعاون مع مجلة «انتربرينيرز الشرق الأوسط»، حيث تتميز المنصة بالتنوع والتفاعل وخصوصيتها لبيئة الأعمال والقطاع الخاص في دبي، وتتنوع مواضيعها لتوفر نصائح وإرشادات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وخطط العمل عن بعد، إضافة إلى توفير معلومات عن صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19.