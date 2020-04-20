المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

نفّذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مبادرة إجراء فحوص طبية لأكثر من 10000 عامل في مختلف منشآت ومرافق ومساكن عمّال المناطق الصناعية التابعة لراكز، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أهمية التعاون المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين في إجراء الفحوص الطبية والتي تمت مباشرة العمل بها منذ الأسبوع الأخير من مارس الماضي تعزيزاً لالتزام راكز بمواصلة الفحوص الطبية على أن يتم تنفيذ واستكمال الفحوص الطبية لتشمل 20000 عامل في مايو.

وأكد جلاد الدور الذي تلعبه راكز في حماية المجتمع كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه جميع المواطنين والمقيمين والشركات في الدولة، ما يستدعي التكاتف مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في التصدي للظروف الاستثنائية الراهنة والتغلب على التحديات القائمة.

ونفذت راكز كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتي شملت عقد دورات توعية لأفراد المجتمع وتعقيم كافة مرافق مناطقها بهدف حماية صحة وسلامة الأفراد من انتشار كوفيد 19 بما يتماشى مع توجيهات برنامج التعقيم الوطني والإرشادات الصادرة عن الجهات الاتحادية والحكومية.