إعفاءات جديدة للأعمال والسكان بـ«دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها إضافةً إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة تأثيرات الوضع الحالي.

وتم إقرار عدد من الحوافز الاقتصادية الشاملة استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، بإضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس.

كما تستفيد هذه الفئة من خصم يصل إلى 10 % من الإيجار لدى التجديد، وخصم 5 % لدى سداد الإيجار دفعة واحدة، وحسم 25 % من رسوم التسويق، وإمكانية تأجيل الدفعات حتى 3 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة عند التجديد، والسماح لهذه الفئة بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة.

شراكة

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: حزمة الإعفاءات والمحفزات تأتي استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال ومساندة مجتمع الواحة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع التداعيات العالمية لجائحة (كوفيد19-) وتوفير الدعم المجتمعي اللازم، في ظل الالتزام النوعي لكافة الفعاليات الاقتصادية والقطاعات المجتمعية بالإجراءات الاحترازية والخطوات الصحية الوقائية التي تنفذها دبي ودولة الإمارات في إطار خطة التعقيم الوطني الشاملة.

وأضاف: هذه المبادرة هي جزء من ثقافة الشراكة التي أرستها سلطة الواحة منذ تأسيسها مع قطاعات الأعمال والمجتمع فيها، وتأتي لتعزز الثقة المتبادلة بينها وبين شركائها وسكان الواحة لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

مركز ديتك

وأقرت سلطة الواحة حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» مقراً لأعمالها، بما في ذلك الإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى 31 أغسطس. كما يمكن لرواد الأعمال في «ديتك» الاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى ثلاثة أشهر، والحصول على خصم بقيمة 5 % حال سداد الإيجار دفعة واحدة.

ويحظى المستفيدون من نظام المكاتب المرنة والثابتة بفرصة تسديد الإيجار على ست دفعات لدى التجديد، والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.

خطط دفع

وأقرت سلطة الواحة إمكانية توفير خطط دفع مرنة للشركات العاملة في المباني المملوكة لها، وشملت الإجراءات إلغاء رسوم الخدمة من تاريخ 15 مارس حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، وتأجيل الدفعات للأشهر الثلاثة المقبلة اعتباراً من أبريل، وتوزيعها بالتنسيق مع إدارة المالية على فترة 6 أشهر عقب انتهاء مدة التأجيل، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول، وإفساح المجال أيضاً للدفع من خلال أقساط شهرية ميسرة وفق الشروط والأحكام المرافقة لهذه الإجراءات، والإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس، والحصول على حسم بقيمة 5 % حال سداد الإيجار دفعة واحدة، والاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة، إضافةً إلى العديد من المزايا الأخرى.

كما تستفيد الشركات الجديدة من عدد من المزايا تشمل فترة سماح من القيمة الإيجارية الشهرية حتى نهاية مايو وخصم يصل إلى 10 % على القيمة الإيجارية وإلغاء رسوم الخدمة حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، والعديد من المزايا الأخرى.

الوحدات السكنية

وعلى مستوى الوحدات السكنية المملوكة لسلطة واحة دبي للسيليكون، تم تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة، مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين مع توزيعها لدفعها بعد ذلك خلال الفترة المتبقية من مدة عقد الإيجار، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول. ومنح خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة.