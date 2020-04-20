غرفة الشارقة تبحث تحديات القطاع الصناعي

المصدر: (الشارقة-البيان)

أعربت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تقديرها للجهود الحكومية، المتمثلة بحزمة المحفزات، التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخراً لدعم الجهات الخاصة وقطاعات الأعمال، مؤكدة أنها ستنعكس إيجاباً في تعزيز قدرات القطاع الصناعي في الإمارة وتخفيف الأعباء المالية، وثمنت أيضاً المبادرات التي أطلقتها الغرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة من خلال الاتصال المرئي مؤخراً، برئاسة لالو صاموئيل رئيس اللجنة وشارك فيه أعضاء اللجنة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، حيث ناقش الاجتماع خطط مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وما سيتم العمل على تنفيذه في مرحلة ما بعد انتهاء الفيروس، إلى جانب مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة.