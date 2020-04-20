إنجاز 22 من طلبات تحسين أنظمة جمارك دبي

المصدر: دبي- البيان

أنجزت جمارك دبي ممثلة في إدارة تقنية المعلومات 22 من طلبات التحسين على الأنظمة الجمركية سواء الخارجية، التي تخص العملاء أو الداخلية لموظفي الدائرة، وتمت جميع عمليات التحسين من خلال منظومة «العمل عن بُعد»، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات على العملاء ودعم أعمالهم وتنفيذ متطلبات حزم التحفيز، التي أطلقتها حكومة دبي خلال هذه المرحلة الطارئة.

وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي: يعكس إنجاز طلبات التحسين على الأنظمة خلال الفترة الحالية التي تشهد آلية العمل عن بُعد بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد قدرة التقنيات المتطورة التي تمتلكها جمارك دبي، والتي تطورت بفضل الخبرات المتراكمة للدائرة، حيث تعتمد جمارك دبي آليات متميزة في قياس إنتاجية الموظفين.

خدمات العملاء

وشملت طلبات تحسين المقدمة للعملاء إطلاق خدمة جديدة للوسطاء لطلب استرداد التأمين البنكي المقدمة كجزء من خدمة تسجيل شركات الوساطة الجديدة ضمن الحزم الاقتصادية التحفيزية، التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة دبي لدعم التجار، وإشعار العملاء بعمليات التسوية للخدمات المقدمة بعد إنجاز عملية الدفع للمستحقات المترتبة على العملاء، وكذلك إطلاق خدمة الرصاص الجمركي للمعاملات الجمركية الخاصة بانتقال البضائع من المناطق الحرة إلى مستودعات الشركات ضمن نطاق المناطق الحرة، لمنع الانتقال غير المصرح به للبضائع وضمان التزام الشركات بعمليات نقل البضائع خلال الطريق المصرح به، ربط عمليات التخليص الجمركي مع موانئ دبي للمعاملات الخاصة بمرفأ ديرة وخور دبي، وذلك ضمن عملية تسلم موانئ دبي إدارة مرفأ ديرة وخور دبي، الاعتماد الآلي لمعاملات البضائع المرتجعة، وذلك بموجب خضوعها للتفتيش الجمركي، إطلاق القسم الموحد لتفتيش المواد الغذائية ما بين جمارك دبي، وبلدية دبي ضمن منصة واحدة.

دعم العمل عن بُعد

شملت التحسينات أيضاً أنظمة لدعم منظومة العمل عن بُعد، ومن التحسينات الخاصة بأنظمة عمل الموظفين، إطلاق خدمة القضايا الإلكترونية لإدارة الشؤون المالية الخاصة بالمخالفات المالية للعملاء، إضافة قسم التدقيق اللاحق ضمن نظام الضبطيات الجمركية، وذلك لتمكين قسم التدقيق اللاحق من إدارة وتتبع الضبطيات الخاصة بالتدقيق اللاحق، إضافة حقل في نظام تسجيل العملاء لتتبع حالة طلبات التعديل في بيانات العملاء المسجلين، تحسينات على خدمة تسجيل العملاء لتجنب إشعارات الأخطاء في النظام.

وقت قياسي

ومن جانبه قال بدر الخروصي مدير أول قسم تطوير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات: تم إنجاز التحسينات في وقت قياسي، ونحن ملتزمون بإنجاز المهام الموكلة إلينا في أسرع وقت بشكل عام، وفي هذه المرحلة بشكل خاص لتخفيف الآثار المترتبة على العملاء نتيجة تداعيات التفشي العالمي لجائحة «كورونا».