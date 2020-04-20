تأجيل «سوق السفر العربي» إلى 2021

المصدر: دبي - البيان

تقرر تأجيل معرض سوق السفر العربي 2020 ليُقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد العام القادم.

يأتي ذلك في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وجاء التأجيل بعد اجتماعات مكثفة مع مركز دبي التجاري العالمي، تم فيها طرح عدد من الخيارات تشمل تنظيم الحدث في الربع الأخير من العام الجاري. وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، تقرر اتخاذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة المعرض إلى 2021.

وقالت ريد ترافيل إكزيبشنز الشركة المنظمة لسوق السفر العربي إنها تضع صحة وسلامة الجميع على رأس أولوياتها رغم إدراكها التام الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم.

وأضافت الشركة إنها تركز بشكلٍ إيجابي في الوقت الحالي على دعم الأعمال وفرص التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، معلنة إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي والذي سيقام من 1 ولغاية 3 يونيو 2020، والذي سيضم ندوات مشتركة وجلسات مباشرة وفعاليات لتسريع التواصل، مع إمكان عقد اجتماعات ثنائية وإجراء الحوارات والنقاشات البناءة، وفتح آفاق وفرص جديدة للأعمال من خلال التواصل عن بُعد. وستنشر الشركة لاحقاً تفاصيل هذا الحدث الافتراضي وكيفية المشاركة فيه.