منصة رقمية لتدريب موظفي جمارك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي منصة «تدريب» الرقمية لإدارة التدريب والتعلم الذكي عن بعد عبر الجلسات الافتراضية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي . وجاء إطلاق منصة «تدريب» في إطار عملية التحول الرقمي في جمارك أبوظبي من خلال توفير خدمات تدريبية تسهم في تطوير مهارات موظفي الإدارة عن بعد باستخدام الحاسوب الشخصي والهاتف المحمول في أي وقت ممكن وذلك عبر باقة من الدورات التفاعلية التي تستهدف تعزيز ورفع كفاءة الموظفين الأساسية فنياً ومهنياً.

وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن إطلاق منصة «تدريب» يأتي تماشياً مع مبادرة الشهر الرقمي وبهدف التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الجمارك عالميا.