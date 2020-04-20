رأس الخيمة تعالج 229 شكوى للمستهلكين

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

عالجت «اقتصادية رأس الخيمة» 229 شكوى تلقتها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 54.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 148 شكوى.

ودعا يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، للمساعدة على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تضافر جهود الأطراف كافة لضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن شكاوى الأمانة والمصداقية تصدرت قائمة شكاوى المستهلكين بواقع 193 شكوى تصدرت التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، تليها 7 شكاوى للأسعار والعلامات التجارية وعلى رأسها الشكوى المتعلقة بمنتجات التنظيف المقلدة التي تم التصريح عنها مؤخراً، حيث تمت مصادرة أكثر من مليون عبوة لمنظفات مقلدة، وغيرها من المنتجات الأخرى من الحقائب والساعات اليدوية، والنظارات ومحافظ النقود الشخصية. يلي بعد ذلك الشكاوى المتعلقة بالعقود والضمانات، وأخيراً الشكاوى العامة.

وأضاف: توزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشمل شكاوى قطاع السيارات التي بلغت 40 شكوى، و36 شكوى بقطاع البناء، و35 شكوى بقطاع الخدمات الإلكترونية والكهربائية والهواتف، و23 شكوى لقطاع الملابس والأزياء والإكسسوارات، و7 شكاوى بمجال الألمنيوم والحدادة، و12 شكوى ضد «الهايبرماركت» والجمعيات، و7 شكاوى ضد صيدليات، إضافة إلى 59 شكوى لمجالات عامة.