«بيوت»: استقرار سوق دبي العقاري

المصدر: (دبي - البيان)

أظهر سوق العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2020 مؤشرات واعدة تؤكد استمرار معدلات الاستقرار، حيث سجل السوق ثباتاً في الأسعار في معظم المناطق المرغوبة مع زيادة طفيفة في بعض المناطق، وذلك مقارنة مع الأسعار التي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2019، وذلك بحسب البيانات التي أوردها تقرير موقع بيوت عن سوق دبي العقاري للربع الأول من عام 2020، كما أكد التقرير ثبات سوق العقارات خلال الأسابيع الأولى من شهر مارس، تزامناً مع بدء حكومة دبي تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

على الرغم من التأثير الحاصل لوباء فيروس كورونا، إلا أن التقرير أشار إلى أن اتجاه الأسعار العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 يتماشى مع نفس النمط الذي سجله السوق بشكل عام خلال العام الماضي؛ حيث ظلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة نسبياً هي المفضلة لدى المستأجرين، في حين اكتسبت الأحياء الراقية والتي تمتاز بتوافر المرافق ووسائل الراحة والمنشآت الخدمية المناسبة للعائلات شعبية أكبر لدى المشترين والمستثمرين.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لـ «بيوت»: خلال الربع الأول وقبل البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كانت أسعار العقارات في جميع أنحاء إمارة دبي تظهر علامات واعدة توحي بالاستقرار، وذلك بحسب البيانات التي أوردها موقع بيوت؛ والتي سجلت زيادة في عمليات البحث على الموقع، ليصل الرقم إلى ما يقارب 15 مليون عملية بحث خلال تلك الفترة.