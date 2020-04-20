«هيئة الاتصالات» تحجب وتغلق 614 موقعاً إلكترونياً مخالفاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إنها حجبت وأغلقت 614 موقعاً إلكترونياً مخالفاً، لا يتوافق مع قوانين الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذك مقابل 1688 موقعاً في 2019، و2659 موقعاً في 2018 و4939 موقعاً في 2017 و3829 موقعاً في 2016.

وأضافت الهيئة أنها تواصل العمل، بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر وحجب المواقع المخالفة، ومنها روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني بهدف حماية المستخدمين منها، مشيرة إلى أن هناك 19 محتوى محظوراً تؤدي إلى حجب المواقع، على رأسها الإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدرات، والفيروسات والبرامج الخبيثة.

وتوقع خبراء في قطاع الاتصالات لـ«البيان الاقتصادي»، زيادة مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، خلال الفترة المقبلة مع انتهاز القراصنة لجائحة وباء «كورونا» المستجد للإيقاع بضحاياهم، مستغلين في ذلك زيادة الإقبال على الإنترنت مع تطبيق عملية التعليم والتعلم عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وقال محمد الفقي خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بكلية الدار الجامعية في دبي، إن زيادة استخدامات الإنترنت في الوقت الحالي ستزيد المواقع الإلكترونية المتخصصة في النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن «كورونا» أتاح فرصة كبيرة للمخترقين ومن يطلق عليهم «الهاكرز»، للقيام بعمليات احتيال ونصب عبر شبكة الإنترنت مع استغلالهم وجود مستخدمين جدد أقل خبرة في استخدام الأنترنت وأكثر عرضة للاختراق خصوصاً أن المخترقين يطورون أساليب هجماتهم.

وطالب الفقي بضرورة زيادة وعي المستخدمين بشكل مستمر ومكثف للتحذيرات من عدم مشاركة البيانات أو المعلومات الخاصة مع أي شخص علي شبكة الإنترنت خصوصاً الحسابات البنكية وهو ما تفعله هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة حالياً، من خلال نشرات توعية وفيديوهات تثقيفية، يتم بثها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

الاحتيال الإلكتروني

وتوزعت المواقع المحجوبة في الربع الأول بواقع 177 موقعاً للإباحية والتعري والرذيلة بما نسبته 28.83 % من إجمالي الموقع، و170 موقعاً يروج للمخدرات بنسبة 27.69 %، و97 موقعاً ينتهك الخصوصية بنسبة 15.8 %، و84 موقعاً للنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة 13.68 %. وذكرت الهيئة أن مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوي المحجوب جاءت خامساً بعد حجب 56 موقعاً أو ما نسبته 9.12 %.

تحذير

ودعت هيئة الاتصالات لعدم التفاعل مع المواقع والروابط غير الموثوقة والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطة، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.