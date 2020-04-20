«أغذية» توزّع 90 مليون درهم نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مساهمو «مجموعة أغذية»، خلال الجمعية العمومية التي عقدت عن بُعد يوم الخميس 16 أبريل الجاري على توزيع أرباح نقدية 15% ما قيمته 90 مليون درهم. وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وقال ظافرعايض الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة: «تعد النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة المجموعة في الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة الإيرادات. إذ تتمتع «أغذية» بالمرونة والقوة التي تؤهلها للمحافظة على ثقة المساهمين، مع الاستمرار في توافقها الثابت مع أجندة التنوع الاقتصادي في الدولة وخارجها».

وقال جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: «أظهر نمو إيراداتنا مدى قوة «أغذية» والمدفوعة بتنوع محفظة المنتجات والتوسّع الجغرافي. وسنواصل ترسيخ مكانتنا فيما يتعلق بحصتنا السوقية على الرغم من اشتداد عروض الأسعار الترويجية والتغيّر في سلوك المستهلكين».

وأضاف: «إن جهودنا المستمرة لخفض التكاليف عبر مختلف قطاعات أعمالنا وتركيزنا على الابتكار، هي جزء من التزامنا بالنمو المستدام للإيرادات في حين تبقى أولوياتنا منصبّة على تزويد متعاملينا بجميع أنواع المواد الغذائية والمشروبات التي تتمتع بأعلى معايير الجودة الموثوقة».