«ستراتا» ستبدأ تصنيع المثبت العمودي لطائرات «بوينج 787»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، المتخصصة بصناعة مكونات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، إن الشركة ستبدأ عملية التصنيع لخط إنتاج المثبت العمودي لطائرات «بوينج 787».

وأضاف عبدالله، أن بدء عملية الإنتاج تأتي بعد 4 سنوات من توقيع العقد الجديد مع «بوينج» خلال فعاليات معرض «فارنبورو للطيران الدولي» بالمملكة المتحدة، موضحاً ان خط الإنتاج الجديد هو أكبر خط ضمن خطوط الشركة الإنتاجية، وأيضا أكبر عملية نقل معرفة من مصنع بوينغ في الولايات المتحد إلى الخارج وتحديداً في مدينة العين بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن خط الإنتاج الجديد سيسهم في توسيع دور الشركة الرائد كمورد أساسي لأجزاء هياكل طائرات «بوينج» التجارية.