"اقتصادية أبوظبي" توفر خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت المرخصة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي، بهدف تمكينها من الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.

ويشمل الرهن التأميني كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي عدا السلع والبضائع. وفي هذا الإطار أبرمت حوالي 7 بنوك ومصارف في الدولة عقود الرهن الصناعي مع حوالي 32 مصنعاً في أبوظبي. ويمتد الرهن الصناعي لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد ويجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن.