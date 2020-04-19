"هيئة التأمين" تدرس استرجاع جزء من تأمين المركبات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تدرس إمكانية استرجاع جزء من الأقساط المدفوعة في وثائق تأمين المركبات مع توقفها أخيراً بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أن الاسترجاع سيكون بما يعادل فترات التوقف.

وأضاف الزعابي في تصريح لـــ «البيان الاقتصادي»: "تلقينا طلب من مجلس إدارة هيئة التأمين في هذا الصدد وتجري حاليا دراسة بتوجيهات مجلس الإدارة في ظل عدم استخدام العديد من المركبات حالياً بسبب الأوضاع الحالية، حيث ان الهيئة بصدد اصدار مبادرة بهذا الشأن في وقت قريب فور انتهاء الدراسة".

وأوضح الزعابي أن الهيئة تدرس أيضا تقديم خصومات على الحد الأدنى لتأمين المركبات لتشمل بعض فئات المجتمع لا سيما العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي، والدفاع المدني، والقوات المسلحة والشرطة، وأصحاب الهمم، وكبار السن، وأفراد المجتمع من أصحاب السجل الخالي من الحوادث.

وشدد الزعابي على أن الهيئة أصدرت تعميم وجهت من خلاله شركات التأمين في الدولة بضرورة تجديد وثائق التأمين المركبات دون طلب فحص فني للمركبة وذلك تماشياً الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية بتجديد ترخيص المركبات، كما طلبت الهيئة من الشركات اصدار وتجديد أو تمديد وثائق التأمين من خلال الوسائل الالكترونية والعمل عن بعد.

وحول التأمين الصحي في ظل الظروف الحالية، قال الزعابي أن الهيئة طلبت من جميع الشركات توفير التغطية التأمينية لمستحقيها من المؤمن لهم والمستفيدين دون تفرقة بحيث تشمل التغطية التأمينية فحص الحالة عند الاشتباه بإصابتها بـ «كورونا»، وأيضا تقديم العلاج اللازم والحجر الصحي.