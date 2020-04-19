الجولات التفتيشية لدائرة التنمية الاقتصادية تلامس 25 ألفاً خلال عشرين يوماً

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

كشف رصد إحصائي لـ "البيان الاقتصادي" عن أن الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية على المنشآت الاقتصادية المعنية ببيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية لامست 25 ألف جولة خلال عشرين يوما، ما يشكل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدائرة.

وكشف المسح عن تراجع المخالفات والإنذارات التي وجهتها الدائرة للمحلات والمراكز خلال الفترة الأخيرة حيث لم يتم تسجيل أية مخالفة خلال أيام 16 و17 و18 أبريل كما لم يتم تسجيل أية منتجات مسحوبة أو مصادرات فضلا عن عدم وجود إغلاقات، بينما بلغ عدد الإنذارات 7، علما بأن أكبر عدد سجلته الإنذارات على مستوى يومي كان يوم 14 أبريل حيث بلغ العدد 19 إنذارا.

ووفقا للرصد فقد بلغ إجمالي عدد الجولات التفتيشية لمفتشي الدائرة للفترة من 30 مارس إلي 18 أبريل أي على مدار عشرين يوما نحو 24 ألف و849 جولة منها 19784 جولة تفتيشية خلال الفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل، إضافة إلى 872 جولة يومي 12 و12 أبريل و805 جولة يوم 14 أبريل و852 جولة يوم 15 أبريل، ووفقا للرصد فقد بلغ إجمالي قرارات المخالفات التي حررها مفتشو الدائرة خلال العشرين يوما نحو 18 مخالفة و209 إنذار و3 إغلاقات.

وشملت الحملات التفتيشية للدائرة منافذ البيع ومحلات بيع الخضروات والفواكه والمطاعم والمقاهي والصيدليات ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية ومراكز التسوق، والصالونات النسائية والأندية الرياضية.

وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بشكل غير مسبوق في تاريخها، حيث تلقت شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وشملت حملاتها التفتيشية عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية في أبوظبي.

وطالبت الدائرة كافة المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بإرتفاع الأسعار أو الخدمات، مؤكدة تلقيها شكاوى واستفسارات المستهلكين عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتس أب» على الرقم (971569988388).