التضخم يواصل الانكماش للشهر الـ 15 على التوالي في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال مارس الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، لتواصل بذلك انكماشها للشهر الخامس عشر على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.9نقطة في مارس الماضي مقابل نحو 108.64 في مارس 2019. بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.89% في مارس الماضي وذلك مقارنة بنحو 107.86 نقطة في فبراير السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 8 مجموعات إنفاق يتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.08% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 1.49% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنسبة 1.84% وخدمات الصحة 0.08% والاتصالات 0.62% والترويج والثقافة 9.89% والمطاعم والفنادق 0.98% والسلع والخدمات المتنوعة 2.86%. بينما ارتفع على أساس سنوي مجموعة الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 3.95% والتبغ بنسبة 6.43% والملابس والأحذية 3.2% والتعليم 0.75%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض 6 مجموعات رئيسية يتصدرها السكن والمياه والكهرباء 0.66% والسلع والخدمات المتنوعة 0.18%، وخدمات النقل 3.05% والترويج والثقافة 19.26% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.76% والمطاعم والفنادق 0.18%، فيما ارتفعت 4 مجموعات على رأسها الأغذية والمشروبات 2.86% والملابس والأحذية 2.77%، والاتصالات 0.2% والتبغ 0.03%، فيما استقرت خدمات الصحة والتعليم دون تغيير.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 1.5% في إمارة أبوظبي و0.68% في دبي و0.04% في الشارقة، و0.61% في عجمان و0.36% في أم القيوين، و0.24% في الفجيرة، و0.03% في رأس الخيمة و0.48% في الفجيرة.