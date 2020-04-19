"هيئة الاتصالات" تُحكم قبضتها على 614 موقعاً إلكترونياً مخالفاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إنها حجبت وأغلقت 614 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لا يتوافق مع قوانين الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذك مقابل 1688 موقعاً في 2019، و2659 موقعاً في 2018 و4939 موقعاً في 2017 و3829 موقعاً في 2016.

وأوضحت الهيئة أن المواقع المحجوبة في الربع الأول توزعت بواقع 177 موقعاً للإباحية والتعري والرذيلة بما نسبته 28.83% من إجمالي الموقع، و170 موقعاً يروج للمخدرات بنسبة 27.69%، و97 موقعاً ينتهك الخصوصية بنسبة 15.8%، و84 موقعاً للنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة 13.68%.

وذكرت الهيئة أن مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوي المحجوب جاءت خامساً بعد حجب 56 موقعاً أو ما نسبته 9.12%، ثم 15 موقعاً تنتهك حقوق الملكية الفكرية، و4 مواقع تسيء إلى الدولة وتخل بالنظام العام، و3 مواقع للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، و3 مواقع متخصصة في الأنشطة المخالفة للقانون، وموقعين للفيروسات والبرامج الخبيثة، إلى جانب موقعاً لكل من التمييز والعنصرية وازدراء الأديان، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار.

بينما لم يتم أي حجب أي مواقع بسبب السب والقذف والتشهير، أو دعم الأعمال والمهارات الإجرامية، او الترويج والإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، أو الإرهاب، النطاقات العليا المحظور، أو بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.