"اقتصادية رأس الخيمة" تعالج 229 شكوى من المستهلكين خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

عالجت اقتصادية رأس الخيمة 229 شكوى تلقتها حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، بزيادة نسبتها 54.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 148 شكوى، حيث تنوعت الشكاوى بين شكاوى العقود، وشكاوى الضمانات، وشكاوى الأمانة والمصداقية، وشكاوى الأسعار، وشكاوى العلامات التجارية.

ودعا يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، للمساعدة على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تظافر جهود الأطراف كافة لضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن شكاوى الأمانة والمصداقية قائمة شكاوى المستهلكين بواقع 193 شكوى تصدرت التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، تليها 7 شكاوى للأسعار والعلامات التجارية وعلى رأسها الشكوى المتعلقة بمنتجات التنظيف المقلدة التي تم التصريح عنها مؤخرا، حيث تمت مصادرة مليون وسبعمائة عبوة لمنظفات مقلدة، وغيرها من المنتجات الأخرى من الحقائب والساعات اليدوية، والنظارات ومحافظ النقود الشخصية. يلي بعد ذلك الشكاوى المتعلقة بالعقود والضمانات، وأخيرا الشكاوى العامة.

وأضاف أن الشكاوى توزعت بين مختلف القطاعات لتشمل شكاوى قطاع السيارات (كراجات – إطارات – قطع الغيار – معارض ) التي بلغت 40 شكوى، و36 شكوى ارتبطت بقطاع البناء (الحجر –الديكور والتصميم – المفروشات والنجارة )، و35 شكوى تعلقت بقطاع الخدمات الإلكترونية والكهربائية والهواتف، و23 شكوى لقطاع الملابس والأزياء والإكسسوارات، و7 شكاوى في مجال الألمنيوم والحدادة، و12 شكوى على مستوى "الهايبرماركت" والجمعيات، و7 شكاوى على صعيد الصيدليات، بالإضافة إلى 59 شكوى لمختلف المجالات العامة.